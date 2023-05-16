Annesini kaybeden yavru ayı köylüler tarafından bulundu

Giresun'da fındık bahçesinde yavru ayı bulan köylüler, ayıyı Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim etti.

Giresun'un Yağlıdere ilçesi Akdarı Mahallesi kırsalında köylüler tarafından bulunan yavru ayı Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edildi.

"Annesini kaybetmiş"

Yavru ayıyı fındık bahçesinde başıboş halde gezinirken gören köylüler, yavru ayıyı bir süre takip etti. Annesinin yavrusu için gelmediğini gören köylüler 'Bobo' ismini verdikleri yavru ayıyı Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim etti.