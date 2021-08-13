Armut ağacından düşen kişi hayatını kaybetti

Giresun'un Alucra ilçesinde armut ağacından düşen şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Arif Küpücü (61) akraba ziyareti için Çamoluk ilçesinden Alucra ilçesinin Arda Köyü'ne gitti. Burada armut toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek ağır yaralanan Küpücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Alucra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Arif Küpücü, durumunun ağır olması nedeniyle Giresun Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yolda durumu fenalaşan Küpücü, Şebinkarahisar Devlet Hastanesi götürüldü ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.