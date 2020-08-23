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Askeri ekipler selden zarar gören Giresun'un yardımına koştu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait bir adet helikopter arama-kurtarma faaliyetlerine destek olmak üzere Giresun’da görevlendirilirken, o anlar sosyal medyadan paylaşıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir adet helikopter arama-kurtarma faaliyetlerine destek olmak üzere Giresun'da görevlendirilirken, o anlar sosyal medyadan paylaşıldı.


Yine sel felaketi nedeniyle Giresun'daki arama-kurtarma faaliyetine katılacak olan Jandarma ve AFAD ekibi ile teçhizatının bölgeye ulaştırılması için görevlendirilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait A400M uçağı Ankara Etimesgut Üssünden Giresun-Ordu Havalimanı'na hareket etti.

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