ASKON'dan Filistin için önce diplomasi, sonra boykot çağrısı

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Giresun Şube Başkanı Yener Türk, tüm insanlığın gözleri önünde Kudüs'te yaşanılan trajediye kayıtsız kalınamayacağını belirterek somut adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Yaşanan zulme karşılık iş dünyası olarak boykot çağrısında bulunacaklarını da ifade eden ASKON Giresun Şube Başkanı Türk, “Bazen diplomasi ve ticaret ayrı kulvarlarda hareket etmiyor. Bu bir yadsınılamaz gerçekliktir. Ne var ki, bir yerde insanlığa zulmediliyorsa, sistematik bir şekilde sindirme ve baskı oluşturuluyorsa, yetmiyor insanlar yerlerinden baskıyla göç ettiriliyorsa, ibadethaneleri basılıp terör estiriliyorsa, çocukların, kadınların, sivillerin üstüne bombalar yağdırılıyorsa burada zulmün olduğu aşikardır. Bu zulme sessiz kalmak insanlığa ihanettir. Bu nedenle başta İslam coğrafyasındaki muadilimiz olan STK'lar olmak üzere dünya genelindeki STK'ların bu konularda dikkatlerini çekerek zulmün odak noktası haline gelmiş olan İsrail Devleti ile karşılıklı ticaretin gözden geçirilerek boykot uygulanması noktasında görüşlerimizi belirteceğiz. Kendileri ortak hareket ederek işbirliği içinde ticareten İsrail'e uzun vadeli gereken cevabı vereceğiz. Bu konuda duyarlılık oluşturarak konunun takipçisi olacağız. Ha keza Türkiye'de İsrail ürünleri ile ticaret yapan firmalara da sesleniyorum. En azından hükümetlerine yapılanın bir barbarlık ve tüm insanlığa zarar veren bir zorbalık olduğunu iletebilirler. İsrail zulmüne sessiz kalmak onları da bu suçlara ortak eder. Konuya ilişkin kendilerinin de önce insan diplomasisine destek vererek bu konudaki samimiyetlerini ortaya koymalarını bekliyoruz. Vatandaşlarımız da aynı hassasiyetle bu konuya duyarlı olsunlar. İsrail menşeili ürünleri kesinlikle almasınlar. Zaman somut adımlar atma zamanıdır. Her kesimden önce insan diyerek somut adımlar bekliyoruz“ dedi.