ASKON'dan Vali Ünlü'ye nezaket ziyareti

Giresun iş dünyası, yapılan yatırımlar ve sağlanan istihdamların gündeme getirildiği ziyarette, ASKON'un çalışmaları ile ilgili bilgi veren Türk, ASKON olarak hedeflerinin, Giresun'a daha fazla yatırım yapılmasının ve istihdam sağlanmasının önünü açmak olduğunu söyledi.Giresun'daki görevine yeni başlayan Vali Enver Ünlü ise yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan ASKON Giresun İl Başkanı Yener Türk, Giresun'un geleceğinin fındığa dayalı sanayinin ve turizm hizmet sektöründe olduğunu ifade etti.

Türk, “Giresun'a daha fazla yatırım daha fazla istihdam için hedefimiz bulunmaktadır. Giresun'un geleceğini turizm ve hammaddesi bizde olan fındığa dayalı sanayide görüyoruz. Bunların yanı sıra sağlık turizmi de göz ardı edilemez. Bu güne kadar Giresun son birkaç yılda bir ivme yakalamış olsa da diğer Karadeniz illeri gibi turizmde hak ettiği payı alamadığı görülmektedir. Bu anlamda Giresun'un turizme daha fazla yatırım ve tanıtıma ihtiyacı bulunmaktadır.

Yatırıma yönelebileceğimiz diğer bir alan ise dünyanın en kalitelisinin üretildiği fındıktır. Bugüne kadar fındığı sadece üretip sattık ama fındığa katma değer sağlayacak sanayi kuruluşları yeteri kadar olmadı. Hammaddesi elimizde olan fındığa katma değer sağlayacak sanayi kuruluşlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sadece Giresun'a değil ülkemize katkı sağlayacak önemli ihracat yatırımı olacaktır. Fındığımızı, işleyip nihai mamul haline getirip öyle pazarlayacak sanayi kuruluşları kazandırılmalıdır. Bunların yanı sıra sağlık turizmi de bölgemizde ve ilimizde geleceği olan bir alandır. Bu konularda üyemiz olan ve olmayan yatırımcılarımızla çalışmalarımız bulunmaktadır” dedi.