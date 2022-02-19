ASKON'dan Vali Ünlü'ye ziyaret

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Giresun İl Başkanı Yener Türk, Giresun Valisi Enver Ünlü'yü makamında ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım tarafından geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleştirilen Giresun'un Çanakçı ilçesindeki Ahmet - Saliha Yılmaz Özel Bakım Merkezi' nin önümüzdeki hafta itibariyle engelli ve yaşlı kabulüne başlayacak olmasından dolayı Vali Enver Ünlü'ye ziyaret gerçekleştirdiğini ifade eden ASKON Başkanı Yener Türk, “Çanakçı ilçesindeki engelli ve yaşlı kabule başlayacak merkezimizde 75 engelli ve yaşlımıza yatılı hizmet verecek ve 60 kişiye istihdam sağlayacaktır. Çanakçı ilçesindeki bakım merkezi ile ilimizdeki 4. yatırımı ve yakın bölgemizdeki 5. engelli ve yaşlı bakım merkezi yatırımımız olmuştur" bilgisini verdi.

Vali Enver Ünlü ise faaliyete ve yaşlı ve engelli kabulüne başlayan bakım merkezinin Giresun'a ve bölgeye hayırlı olmasını dileyerek vermiş oldukları hizmet nedeniyle ASKON Giresun İl Başkanı Yener Türk ‘e teşekkür etti.