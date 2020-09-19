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Atatürk'ün Giresun'a gelişinin 96. yıldönümü ve Gaziler Günü kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Giresun’a gelişinin 96.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Giresun'a gelişinin 96. yıldönümü ve Gaziler Günü Giresun'da törenle kutlandı.


Giresun Atatürk Meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan tören daha sonra Giresun Limanı'nda devam etti.


Giresun Limanında, Mustafa Kemal Atatürk'ün Giresun'a gelişinin canlandırıldığı törende, Atatürk'ü temsil eden Türk Bayrağı, deniz yolu ile Gazilerimize getirilerek “Şerefimizle koruduğumuz bayrağımızı Valimize teslim ediyoruz” denilerek Vali Enver Ünlü'ye teslim edildi. Bayrağı teslim alan Vali Enver Ünlü, “Şerefinizle koruyacağınıza inandığım bayrağı size teslim ediyorum” diyerek gazilerden teslim alınan Türk Bayrağı'nı izcilere teslim etti.


Limandaki tören dönemin Kültür-Sanat ve Edebiyat Kurumu ‘Giresun Bilgi Yurdu' gençleri adına Dr. Memduh Nejdet Otoman'ın Atatürk'e hitaben yaptığı tarihi konuşması ve Atatürk'ün verdiği cevabının okunmasının ardından sona erdi.

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