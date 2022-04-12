Avantaj Giresunspor'dan yana

GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenerek puanını 39'a yükseltti. Yeşil-beyazlı ekip kalan haftalarda avantajlı konuma geldi.

Süper Lig'de sezonun tamamlanmasına 6 hafta kala Giresunspor'a 1-0 yenilen Yeni Malatyaspor'un matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşti. Malatyaspor'un ardından Süper Lig'e veda edecek 3 takım son 6 maçta belli olacak. Ateş hattında bulunan 29'ar puanlı Altay ve Çaykur Rizespor'un 10 puan, 27 puanlı Göztepe'nin de 12 puan önünde bulunan GZT Giresunspor, Süper Lig'de kalıcı olmak için büyük avantaja sahip.

Bu hafta sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Çotanaklar, güçlü rakibi karşısında iyi bir sonuç alıp Süper Lig'e tutunmak adına önemli bir adım daha atmaya hazırlanıyor. Beşiktaş ve GZT Giresunspor arasında ligin ilk devresinde İstanbul'da oynanan maçı Giresunspor 4-0 kazanmıştı.

GZT Giresunspor'un kalan maçlarının programı şu şekilde:

Beşiktaş

Fatih Karagümrük (D)

Adana Demirspor

Altay (D)

Medipol Başakşehir

Atakaş Hatayspor (D)