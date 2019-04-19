Avrasya Üniversitesi'nden Giresun'da kariyer paneli

Giresun Hamdi Bozbağ Anadolu Lisesi ve Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Kariyer Paneli gerçekleştirildi.

Panele Avrasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu, SHMYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Çapar ve Psikoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Shiva Mameghani, Kariyer Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Murat Şahin, konuşmacı olarak katıldı.

Avrasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu yaptığı konuşmada “Gelecekteki meslek seçiminde sizler nitelikleri alanları tercih etmelisiniz. Müşteri arayan değil müşterinin sizleri bulmasını sağlayacak meslekleri seçmeniz gerekmektedir. Aileleriniz sizler için ödenmesi mümkün olmayan çaba göstermekle birlikte sizlere karşın büyük umut beslemektedir. Onların emekleri ödenemez. Çabaları tarif edilemez. Onlara olan minnet borcumuzu başararak ödeyebiliriz. Artık günümüzde birçok meslek grubu ve rekabet alanı var bunu iyi okumak gerekir. Bunu bir fıkra ile özetlemek gerekirse; ‘Ormanda biri Amerikalı diğeri Japon iki arkadaş yürüyorlarmış. Birden bir aslan görmüşler. Japon hemen ayakkabılarını bağlamaya başlamış Amerikalı sormuş niye ayakkabılarını bağlıyorsun. Aslandan hızlı koşacak halin yok ya. Japon da aslandan hızlı koşamasam da senden hızlı koşsam yeter' demiş. Birbirinizden daha hızlı koşmanız gerekecek” dedi.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Çapar ise yaptığı konuşmada “Sağlık alanında son yıllarda ciddi yatırımlar gerçekleştirilmiştir. Bu yatırımlar sonucunda istihdam alanları sürekli açık ve geniş hale gelmiştir. İstihdam alanı geniş olmasına karşın alanda nitelikli eleman konusunda zaman zaman sıkıntı yaşanmaktadır” diye konuştu. Çapar, Avrasya Üniversitesi bünyesinde yer alan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bölümleri hakkında öğrencilere çalışma alanları ve nitelikleri hakkında bilgi verdi.

"Modern çağ beklentilerimizi yükselttiği için mutsuz oluyoruz"

Psikoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Shiva Mameghani ise son yıllarda öğrencilerin en çok tercih ettiği alanların başında gelen Psikoloji Bölümü hakkında öğrencilere bilgi verdi. Mameghani, hayatta mutsuzluğun başlıca sebepleri ve mutluğun sırrını öğrencilerle paylaştı. Mameghani ‘'Bu çağda neden insanlar mutsuz? Aslında bu kadar psikoloğun olduğu yerde neden bu kadar mutsuz var sorusunu sorabiliriz. Mutsuzluğun en büyük sebeplerinin başında bu kadar çevremizin olmasına rağmen kendimizi yalnız hissetmemiz gelir. İkincisi sebep ise beklentidir. Modern çağ beklentilerimizi yükselttiği için mutsuz oluyoruz. Mesela dizilerde öyle bir zenginliği gösteriyorlar ki arabalar, evler ona ulaşamayacağımızı düşünerek mutsuz oluyoruz. Üçüncüsü ise Narsisizm. Peki narsisizm nedir? Kişinin kendisine tapması, kaba tabirle kişinin kendisine aşık olması olarak tanımlanan bir terimdir. Sadece kendini düşünme ve sevmesidir. Dördüncüsü ise ölümü düşünmemek. Hiçbirimiz ölümü düşünmüyoruz. Aslında bunlara dikkat etsek daha mutlu olacağız. Yinede mutluluğun sizlere anahtarlarını vereyim. Çalışın, ne kadar çok çalışırsanız o kadar çok mutlu olacaksınız. Sevin, insanları, her şeyi sevin. Kafanıza çok şey takmayın. Sevilin, gülün ve çabuk doyum sağlayın. Sağlıklı insanların en önemli özellikleri çabuk doyum almalarıdır.Yemek olsun, uyku olsun, gezme olsun sağlıklı insan her şeyden erken doyum alır'' ifadelerini kullandı.

"Kendimizi yeteneklerimiz olan alanlarda geliştirmemiz gerekir"

Kariyer Merkezi Müdürü Öğretim Görevlisi Murat Şahin de öğrencilere tavsiyelerde bulunarak “Dünya'da 7 buçuk milyarın üzerinde insan yaşamaktadır. Bir günde milyonlarca kişi dünya ya merhaba derken yine yüz binlerce kişi de veda etmektedir. Bu kadar yoğun nüfus gelişmeleri ile teknolojik gelişmelerde devasa hızda boyut değiştirmektedir. Çağı yakalamak geleceği yakalamaktır. Geleceğin meslekleri arasında taksi ve tır şoförlüğü gibi meslek olmayacağı gibi yeni meslek grupları ortaya çıkacaktır. Nitekim sosyal medya uzmanlığı gibi bir meslek başlığı son yıllarda türemiştir. Gelecekte arzuladığımız refah düzeyinde yaşam sürdürmemiz için bugünden enerjimizi ve zamanımızı doğru kullanarak çok çalışmamız ve kendimizi yeteneklerimiz olan alanlarda geliştirmemiz gerekir. Hiçbir başarı doğrudan gelmez. Başarılar, başarısızlıkların eseridir. Başarısız olmaktan korkmayacağız. Engelleri zorlayacağız yılmadan bıkmadan çok okuyacağız” şeklinde konuştu.

Panel programlarının ardından öğrenci gruplarıyla workshoplar düzenledi.