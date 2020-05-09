Ayılar bu kez Sis Dağı'ndaki yayla evlerine girdi

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kış uykusundan uyanan aç ayılar son günlerde bir çok yaylada yayla evlerine girerek yiyecek bulmak umuduyla evleri talan ediyor. Son olarak Trabzon ve Giresun ilinin ortak yaylası olan Sis Dağı Yaylası'nda aç kalan ayılar, yaklaşık 30 eve girerek evlerde yiyecek aradı, evlerde büyük maddi hasarlar oluşturdular.

Yayla sezonu gelmeden önce evlerini kontrol etmek için Sis Dağı Yaylasına çıkan yayla sakinleri gördükleri manzara karşısında şok oldular. Evlerinin kapı ve pencereleri kırılmış, evlerinin içini tamamen dağıtılmış vaziyette bulan yayla sakinleri ayıların evlerine büyük zarar verdiğini söylediler.

Konuyla ilgili bilgi veren Eynesil İlçesi Boztepe Mahallesi Muhtarı ve Sis Dağı Yaylası Çayır Obası sakinlerinden Hüseyin Karaal, yaylaya erken gitmek isteseler de Korona virüsü dolayısıyla gidemediklerini hatırlattı. Karaal “Yaklaşık 1 ay önce yayla bekçimiz bize kapıların kırık olduğu söylemişti. Bizde korona virüs tedbirleri sonucu yaylaya çıkamamıştık. Bekçimiz 5 gün önce tekrar yaylaya çıktığı zaman yeniden farklı kapıları açık görünce beni arayıp bilgilendirdi. İlk araştırmamızın sonucu çayır obasındaki Boztepe Mahallesi sakinlerimize ait 30 civarı evimizin kapısının kırık olduğu ve evlerin içinde hasar olduğunu tespit ettik. Kimi evlerin kapılarının kimi evlerinde pencerelerinin kırıldığı, birçok evin içindeki yaşam malzemelerinin kullanılmaz hâle geldiğini gördük. Hasar tespitinden sonra Muhtarlık olarak açık olan kapıları ve pencereleri evlere yağmur girmemesi için çeşitli malzemelerle kapattık. Bu konuyu Eynesil İlçe Kaymakamımıza ve İlçe Jandarma bölük komutanıma da bildirdim. Eynesil İlçe Kaymakamı ve Bölük Komutanımızın girişimleriyle beraber, önümüzdeki günlerde Kaymakamlıktan alınacak belgeyle 20-65 yaş arası vatandaşımıza, tadilat için günü birlik izin verilmesi şuan için gündemde. İzin işiyle ilgili bir kaç güne detaylar netleşince vatandaşımızı bilgilendireceğiz” diye konuştu.