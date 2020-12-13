Azerbaycanlı sporcu Aykhan Mammadov, 2021 yılına hazırlanıyor

Giresun'da yaşayan Azerbaycan Milli Sporcusu Aykhan Mammadov, 2020 yılındaki şampiyonaların ertelenmesinin ardından çalışmalarını 2021 yılı için yoğunlaştırdı.

Giresun'da üniversite eğitimini sürdüren Azerbaycanlı Aykhan Mammadov, kickboks çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yerel ve bölgesel çapta elde ettiği başarıların ardından Azerbaycan Milli Takımına seçilen Mammadov, 2020 yılında düzenlenecek olan şampiyonaların ertelenmesiyle birlikte çalışmalarını 2021 yılı için yoğunlaştırdı. Zira Mammadov, Aralık ayında yapılacak olan Avrupa kickboks şampiyonasına hazırlanıyordu.

Her gün antrenmanlarını sürdüren Aykhan Mammadov, formunu korumaya çalışıyor. Mammadov, “2020 yılından umutluyduk. Çok güzel şekilde hazırlanmıştık. Pandemi nedeniyle maçlarımız ertelendi. Normalde Aralık ayında Avrupa Şampiyonamız vardı, o da ertelendi. Hedefimizi 2021'e çevirdik. Kendi imkanlarımızla elimizden geldiğince çalışıyoruz. Kısıtlamalar nedeniyle antrenmanlarımı evde devam ettiriyorum. Günde 45 dakika antrenman yapıyorum. Sabah koşu yaparak, öğle gibi fizik ve teknik antrenmanlarımı yaparak formumu korumaya çalışıyorum. Hedefimiz ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektir” ifadelerini kullandı.