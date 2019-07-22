İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Babası söyledi, 2 yaşındaki oğlu çaldı

Görele Belediyesi tarafından 13.

'üncüsü düzenlenen Kemençe ve Horon Günleri sona erdi. Birbirinden ünlü ve mahalli sanatçıların sahne aldığı Görele ve Kemençe Günleri'nde akılda kalan ise henüz iki yaşındaki Bedirhan Köntek oldu.


Sahne alan babası Hakan Köntek'e kemençesiyle eşlik eden Bedirhan'ın performansı ise konsere gelenlerin büyük beğenisini kazandı. Babası sesiyle ve bir birinden güzel parçalarla konsere gelenleri coştururken, henüz iki yaşındaki Bedirhan Köntek ise kemençe performansıyla adeta babasından rol çaldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.