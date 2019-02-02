Bağırsak damarı stent yardımı ile açılan hasta sağlığına kavuştu

Karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetiyle gittiği bir hastanede acil müdahale gerektiren Turgut Adak'ta (55) yüzde 90'nın üzerinde damar tıkanıklığı tespit edildi. Ancak iddiaya göre müdahale edilmek yerine il dışına başka bir hastaneye sevki istenince hasta yakınları tarafından götürüldüğü Giresun Özel Ada Hastanesi'nde sağlığına kavuştu.

Giresun Özel Ada Hastanesi'nde 6 santimlik bağırsak damarına stent takılarak sağlığına kavuşan hastayla ilgili açıklama yapan Giresun Özel Ada Hastanesi yetkilileri “Hastamız karın ağrısı, bulantı ve kusma nedeniyle ilimizde bir hastaneye gidiyor. Burada bağırsakları besleyen ana damarda yüzde 90'ının üzerinde tıkanıklık tespit edilmiş. Başvurduğu hastane tarafından ileri bir merkeze sevk edilmesi planlanırken hasta ve hasta yakınlarının isteği üzerine hastanemize başvuruldu. Hastanemizde acil yatışı yapıldı. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Korhan Arslan ve Kardiyoloji Uzmanı Dr. Rıdvan Uçar tarafından tıkalı olan yaklaşık 6 santimlik bağırsak damarı stent yardımıyla açılarak hasta sağlığına kavuştu. Bu yöntem ise Giresun'da ilk defa hastanemizde uygulandı” bilgisini verdiler.

Bu tür vakalarda acil müdahalenin önemine de dikkat çekilen açıklamada “Bağırsak damar tıkanıklıkları çok ölümcül seyredebilen bir durumdur. İlk 6 saatte müdahale edilebilirse yaşam şansının arttığı vakalardandır. Giresun'da ilk gittiği hastaneden bir üst merkeze sevki istenirken olası zaman kaybı hastanemize gelerek önlenmiştir. Hastanemizde ise ilk defa uygulanan bu yöntem ile hastamız sağlığına kavuşarak taburcu edilmiştir” denildi.