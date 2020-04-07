Baharla birlikte laleler kartpostallık görüntüler oluşturdu

Baharın gelmesiyle parklarda, meydanlarda ve bahçelere dikilen rengârenk çiçekler Giresun'un güzelliğine güzellik katıyor.

Giresun Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından şehir merkezinde yer alan parklara, bahçelere, yol kenarlarına dikilen çeşit çeşit çiçekler baharın gelmesiyle birlikte adeta görsel bir şölen sunuyor. Belediyeye ait seralarda yetiştirilen rengârenk çiçekler parklarda ve bahçelerde Giresunlulara baharın müjdesini veriyor.

Ekim ve kasım aylarında dikilen lale soğanları ve çiçek fidanları baharın gelmesiyle birlikte açtı. Seralarda yetiştirilen 150 ila 200 bin lale soğanı ve çiçek fidanından şu ana kadar nergis, sümbül, muskarin, hercai, aslanağzı ve lale gibi yaklaşık 100 bin çiçek toprakla buluşturuldu. Sarı, kırmızı, beyaz gibi renklerde açan laleler oluşturdukları görsel şölenle kente ayrı bir güzellik katıyor.