Bakan Adil Karaismailoğlu: " Giresun'da hayat devletin ve vatandaşın çabaları ile normale dönecek”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'da yaşanan selde yardımlaşmanın en güzel örneklerini gördüklerini belirterek “Devletin bütün kurumları, bütün bakanlıklarımız, belediyeler, teşkilatlarımız hepsi seferber oldular. Giresun'da hayat devletin ve vatandaşın çabaları ile normale dönecek" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'daki temaslarına devam ediyor. Espiye ilçesinde yapımı devam eden Espiye Balıkçı Barınağı'nda incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, balıkçılarla bir süre sohbet etti. Karaismailoğlu, afetin izlerini kısa sürede silmek için çabaladıklarını ve belli bir aşamayı geride bıraktıklarını dile getirerek, şehrin merkezlerinde ana yollarda sıkıntı kalmadığını söyledi. Devletin afet bölgesinde normal hayata dönülmesi için büyük gayret gösterdiğini, vatandaşların da kendi çabalarıyla bu gayrete destek olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, “Giresun'da yardımlaşmanın tam bir örneğini gördük. Devletin bütün kurumları, bütün bakanlıklarımız, belediyeler, teşkilatlarımız hepsi seferber oldular. Canla başla çalıştılar, kısa sürede afetin izlerini ortadan kaldırmada belli bir seviyeye geldik, inşallah kısa sürede de ortadan kaldıracağız" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, hasar gören yollar ve köprülerin yenilenmesi için yoğun çalışmaların devam ettiğini, köprülerin yapılmaya başlandığını ve kalıcı imalat çalışmalarının yapılarak en kısa zamanda vatandaşın hizmetine sunulacağını söyledi. Karaismailoğlu, dere yataklarındaki büyük hasar görmüş yollarla ilgili de, projelerin hazırlandığını, afetlerden etkilenmeyecek yapıların projelendirildiğini kaydetti.

Giresun'a balıkçı barınağı müjdesi

Karaismailoğlu, Balıkçılık Av Sezonunun açılışının Giresun'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildiğini hatırlatarak “Cumhurbaşkanımız törende müjde vererek, Giresun Balıkçı Barınağı'nın onayını verdi. Giresun ve balıkçılar için çok değerli olan bir proje, inşallah bittiğinde Giresun'a değer katacak, balıkçılarımızın hak ettiği, Giresun'umuzun hak ettiği çok değerli bir proje. Yatırım programına alıyoruz, inşallah en kısa sürede beraber temelini atarız. Yeni balıkçı barınağımız 960 metre dalga kıran uzunluğuna sahip çok büyük bir balıkçı barınağı olacak. 200 tekne kapasiteli, Karadeniz Bölgesine, Giresun'a hizmet verecek, balıkçılarımızı rahatlatacak, onların konforunu ve çalışmalarını kolaylaştıracak bir proje olacak" şeklinde konuştu.

Espiye Balıkçı Barınağı hakkında da konuşan Karaismailoğlu, barınaktaki işlerin bitmek üzere olduğunu, gelecek ay hizmete açmayı planladıklarını ifade etti.

“Eğribel Tüneli, bölgede kışın yaşanan bütün olumsuzlukları ortadan kaldıracak”

Karaismailoğlu, bölgeyi ilgilendiren çok önemli projelerden biri olan Eğribel Tüneli'nde dün incelemelerde bulunduklarını ve tünelin Giresun-Dereli-Şebinkarahisar yol aksı üzerinde 5 bin 900 metrelik uzunluğa sahip olduğunu belirterek, “Eğribel bölgesindeki kışın yaşanan bütün olumsuzlukları ortadan kaldıracak çok önemli bir yatırım. Ülkemizdeki en uzun tünellerden bir tanesi. İnşallah önümüzdeki yıl hizmete açacağımız çok önemli görev ifa edecek Eğribel Tüneli'nde de çalışmalar çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Betonarme kısımlarına, ince işlerine başlandı. Elektromekanik sistemleri de yapıldığı zaman önümüzdeki yıl bu vakitlerde tüneli de hizmete açmanın çabası içerisindeyiz” açıklamasında bulundu.

Ankara-Niğde Otoyolu'nda geri sayım başladı

Bakan Karaismailoğlu, yurdun her noktasında çok önemli projelerin devam ettiğini ve yatırımların vatandaşın konforunu, yaşam kalitesini artırmak için hayata geçirildiğini kaydetti. Karaismailoğlu, Türkiye'nin ve dünyanın en önemli projelerinden birinin de Ankara-Niğde Otoyolu olduğuna işaret ederek, cuma günü saat 15.00 civarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bu otoyolun hizmete alınmasının planlandığını belirtti. Otoyolun toplam uzunluğunun 330 kilometre olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, "275 kilometresi ana gövde, geri kalan kısımlar da bağlantı yollarıyla birlikte 330 kilometrelik yolu cuma günü inşallah vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Dünyanın en önemli projelerinden bir tanesi, bütün akıllı sistemlerle donatılmış, kameraları, sensörleri olay algılama, değişken mesaj sistemleri, değişken trafik işaretlerinin bulunduğu akıllı ulaşım sistemlerinin en iyi örneklerinin sunulduğu hem ulaşım konforu hem de standartları çok yüksek bir yol. Vatandaşımızın kullanacağı, Konya'ya, Kırşehir'e, Aksaray'a Niğde'ye ve Kırıkkale'ye hizmet edecek çok önemli bir yok aksı. Bu yol aksını tamamladığımızda Niğde'den Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz bir otoyol aksıyla buluşmuş olacağız" ifadelerini kullandı.