Bakan Karaismailoğlu: "Bölünmüş yolların karşılığı trafik hareketliliği artmasına rağmen trafik kazalarında yüzde 82 azalma oldu"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülkemiz genelinde tam 29 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. Bölünmüş yolların karşılığı trafik hareketliliği artmasına rağmen trafik kazalarında yüzde 82 azalma oldu" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun Belediyesini ziyaret etti. Ardından Bulancak Durağı'nda vatandaşlara hitap eden Bakan Karaismailoğlu, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye için hayal edilemeyecek birçok şeyi hayalden gerçeğe dönüştürdü. Bundan sonra da hayalleri gerçeğe dönüştürmek için bir yola girdik. Aslında 14 Mayıs ülkemiz ve milletimiz için büyük bir fırsat. İnşallah 21 yıldır devam eden istikrar süreciyle gelişen ve büyüyen Türkiye'nin önü daha da açılacaktır. Yıllarca çok bedeller ödedik, terörle boğuşturdular bizi. Terör belasına bulaştırdılar bizi, ülkemizin geleceği için konuşamadığımız çok yıllar oldu. Ama Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi, güçlü liderliği ve AK Parti'nin güçlü kadroları sayesinde terörü ülkemizin başından def ettiği için bugün Giresun'da ülkemizde yapılacak yatırımlardan, projelerden konuşabiliyoruz. O yüzden karşımızda bir ittifak oluşturuldu. Dikkat ederseniz Türkiye düşmanı kim varsa bu ittifakı destekliyor. Ya teröristlerin desteklediği ittifak kazanacak ya da teröristlerle mücadele eden Tayyip Erdoğan kazanacak. Bakınız bu 21 yıllık istikrar sayesinde ülkemiz gelecek 50 yılı planlar duruma geldi. 21 yıl önce de bir Türkiye vardı ama başbakanına yazar kasa fırlatılan günleri, sadece birkaç ay süren iktidarları gördük. Ne oldu ülkemiz; milletimiz zarar gördü. Bugüne geldiğimizde ise 29 bin kilometre bölünmüş yoldan bahsediyoruz. Bu 29 bin kilometre yoldan her yıl 1 milyar litre tasarruf sağlıyoruz. Sadece karayolları yatırımları sayesinde trafik kazaları yüzde 82 oranında azaldı. Her yıl 13 bin vatandaşımızın canını kurtarıyoruz. İşte vatanı sevmek, millete hizmet etmek budur” dedi.

"Cumhurbaşkanının ihracat hedefi 1 trilyon dolar"

Türkiye'nin 21 yıl önce yıllık ihracat rakamını şimdi bir ayda sağladıklarını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, “Bakın Türkiye'de 21 yıl önce 25 milyar dolar ihracat rakamı vardı. Bugüne geldiğimizde geçen ay, bir ayda hallettik. Yılda 254 milyar dolarlık ihracattan söz ediyoruz. Cumhurbaşkanımız 1 trilyon dolar ihracat hedefi verdi. Bu doğrultuda çalışacağız ve kısa zamanda bu hedefe ulaşacağız. Kimsenin endişesi olmasın” dedi.

"Eğribel Tüneli tamamlandı, Sahil yoluna altgeçit projesi var"

Giresun'a yapılan ve yapılacak olan projelerle ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, “AK Parti iktidarı döneminde Giresun'a 37 milyar liralık yatırım yapılmıştır. Hepsi Giresun'un büyümesi, hayatının kolaylaşması içindir. Hedeflerimiz var. İnşallah bu hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Dünyanın en riskli yollarından bir tanesi olan Eğribel Geçidi'ni tünelle geçtik. Geçen yıldan beri tek tüp olarak hizmet veriyor. Şimdi ikinci tüpünü de bitirdik. Tamamen bitti ve inşallah 14 Mayıs'tan sonra şaşalı bir şekilde içerisinden geçeceğiz. Giresun şehir merkezini de yakından ilgilendiren Liman Kavşağı'nda katlı kavşak projemiz var. Projemizi bitirdik, yatırım programına koydurduk. Giresun'un siluetini bozmadan buraya yakışır şekilde altgeçit olarak yapıyoruz, 7 Haziran tarihinde de ihalesi var. Hayırlı uğurlu olsun Giresun'a” dedi.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı konuşmanın ardından partisinin il başkanlığına geçerek, burada partililerle bir araya geldi.