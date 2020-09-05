İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Karaismailoğlu, Dereli ilçesindeki çalışmaları inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, selden etkilenen Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu ve vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.


Giresun'un Dereli ilçesi sel felaketinden büyük oranda etkilenirken olayın ardından başlayan çalışmalarla ilçenin yaraları hızlı bir şekilde sarılıyor. Ulaştıma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ile birlikte Dereli ilçesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Karaismailoğlu, ilçedeki esnafları tek tek ziyaret ederek talep ve sorunlarını dinleyerek bölgede hayata geçirilecek çalışmalar üzerine vatandaşlarla sohbet etti.


Dere yatağında bulunan riskli binalar güvenli bir şekilde yıkılırken hasar gören iş yerleri onarılma süreci tüm hızıyla sürdürülüyor. Yıkım çalışmaları kapsamında Giresun Üniversitesi Dereli Meslek Yüksekokulu binasının yıkımına başlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.