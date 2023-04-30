Bakan Karaismailoğlu'ndan Giresun'a "Dal-Çık" projesi müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'da uzun zamandır gündemde bulunan Liman Kavşağı'nda "Dal-Çık" projesinin müjdesini verdi.

Giresun Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'a yapılan ve yapılacak olan projelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, “AK Parti iktidarı döneminde Giresun'a 37 milyar liralık yatırım yapılmıştır. Hepsi Giresun'un büyümesi, hayatının kolaylaşması içindir. Hedeflerimiz var, inşallah bu hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Dünyanın en riskli yollarından bir tanesi olan Eğribel Geçidi'ni tünelle geçtik. Uzunluğu 5 bin 900 metre. Geçen yıldan bu tarafa tek tüp olarak hizmet veriyor, şimdi iki tüpünü de bitirdik. 14 Mayıs'tan sonra rahat bir şekilde, şaşalı Eğribel Tüneli'nin içerisinden geçeceğiz. Eğribel Tüneli de bugün itibarıyla tamamen bitmiştir ve hizmete veriyoruz. Vatandaşımız kullansın, hayatı kolaylaşsın. Giresun şehir merkezini yakından ilgilendiren hemen yanı başımızdaki katlı kavşak projemiz. Projelerimizi bitirdik, yatırım programına koyduk. Burayı da Giresun'un silüetini bozmadan, buraya yakışır bir şekilde alt geçit olarak yapıyoruz. 7 Haziran'da da ihalesi var; hayırlı, uğurlu olsun Giresun” dedi.

"Bakanımız beklediğimiz müjdeyi verdi"

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ise, “Bakanımız Cumhurbaşkanımızın talimatıyla öz Giresunlu olarak hiçbir zaman Giresun'u yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanımızla beraber her zaman bir eli Giresun'daydı. Yoğun programlarına rağmen bugün de ilimize gelerek bizim beklentilerimizle alakalı projelerin müjdesini verdi. Şehrimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerine yer verdi.