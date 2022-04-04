Bakan Kirişçi'ye fındık ve fındık üreticilerinin sorunlarını anlattı

Dr. Vahit Kirişci'yi ziyaret ederek fındık ve fındık üreticilerinin sorunlarını anlattı

Tarım ve Orman Bakanlığı görevine atanan Prof. Dr. Vahit Kirişci'yi Ankara'da ziyaret eden FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyarette Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ali İnci de bulundu.

Görüşmenin ardından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Bayraktar, "Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Tarım ve Orman Bakanlığı görevine atanan Prof. Dr. Vahit Kirişci'yi ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Fındık ve fındık üreticilerimizin sorunlarını aktararak, FİSKOBİRLİK olarak çalışmalarımız hakkında bilgiler verdik. Nazik kabul ve yakın alakaları nedeniyle Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum'' dedi.