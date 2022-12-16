Bakan Murat Kurum: “Cumhur İttifakımıza rekor bir oyla destek vereceğiz”

Giresun ithal olanı değil yerli ve milli olanı seçecek” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi program ve ziyaret gerçekleştirmek üzere Giresun'a geldi. İlk olarak AK Parti Giresun İl Başkanlığının Genişletilmiş İl Dayanışma Toplantısına katılan Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada Giresun'a milyarlarca liralık yatırım yaptıklarını ve 24 projenin de devam ettiğini söyledi. Bakan Kurum, “Bugüne kadar Giresun'umuza onlarca hizmet yaptık. Milyarlarca liralık yatırımı ve eseri şehrimize kazandırdık. Bugün baktığınızda sadece bakanlık olarak şehrimize sosyal konuttan kentsel dönüşüme, millet bahçelerinden üst yapı ve alt yapı yatırımlarına kadar bir buçuk milyar liralık 24 projemiz devam ediyor ve bu güzel şehrimize TOKİ eliyle 3 bin 764 sosyal konutu donatılarıyla beraber kazandırdık, kazandırmaya devam ediyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 'İlk evim, ilk iş yerim' projemizi başlattık. Başvuruları tarihi rekor kırdı. Geçerli 5 milyon 135 bin başvuru yapıldı ve bu başvuruların 2 milyonu aşkını da gençlerimiz. Gençlerimizi bize her zaman güvendiler. Her zaman biz onlarla birlikte yol yürüdük. Allah'ın izniyle yürümeye devam edeceğiz. Bu kapsamda Giresunumuza 1550 konut kazandırıyoruz. İlk evim arsa projemiz kapsamında da Giresun'umuza alt yapısı, yolları ve imarı tamamlanmış 2 bin konutluk arsalarımızı vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz” diye konuştu.

Bakan Kurum, muhalefetin batıya özendiğini ve ithal uzmanlarla projeler yaptığını belirtti.

“Bugüne kadar tek bildikleri şey neydi biliyor musunuz? Batıya özenmeleriydi" diyen Bakan Kurum "Şimdi ne yaptılar, sınıf atladılar. Doğrudan dışarıdan ekonomist, foncu, iklim uzmanı ve çevre uzmanı getirmeye başladılar. Bunlar zaten hep böyleydi. Biz bunları böyle tanıdık. Milletimiz uçak yapmak istedi, 'Ne gerek var' dediler. 'Biz dışarıdan daha ucuza alırız' dediler. Milletimizi top, tüfek ve tank yapmak istedi. 'Füzemizi biz hazırlayalım' dedi. 'Hiç lüzumu yok, Biz dışarıdan ithal ederiz' dediler. Nuri Killigil'in, Vecihi Hürkuş'un girişimleri oldu. Hepsini bunlar baltaladılar. Şimdi yerli ve milli SİHA'larımıza ihracat patlaması yapan teknolojik ürünlere muhalefet edenler çareyi yine ithal etmekte arıyorlar. Öyle bir noktaya gelmişler ki bir yerden para diğer yerden uzman öteki yerden de ekonomi programıyla devşiriyorlar. Milletimize vadettikleri ithal ekonomi uzmanlarıyla, çevre uzmanlarıyla projeler yapacağını söylüyorlar. Tabi biz bunu hayretle izliyoruz. Biz bunların bu topraklara bu millete yabancı olduklarını zaten biliyorduk ama menşeilerinin bile dışarıda olduğunu bilmiyorduk. Bunu öğrenmiş olduk” şeklinde konuştu.

Cumhur İttifakının başarı hikayelerinin devam edeceğini vurgulayan Bakan Kurum, “İnanıyoruz ki Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakımıza rekor bir oyla destek vereceğiz. Giresun'un ithal olanı değil yerli ve milli olanı seçecek. Türkiye Yüzyılına en büyük desteği verecektir. Bizde inşallah her zaman Giresun'un ve Giresunlu kardeşlerimizin hizmetkarı olmaya ve yanında olmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılının başarı hikayelerini hep birlikte yazacağız” ifadelerini kullandı.