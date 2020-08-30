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Bakan Pakdemirli Giresun'un Sayca köyünde fındık üreticileri ile buluştu

Tarım ve Orman Bakanı Dr.

Bekir Pakdemirli, Giresun'un Sayca köyünde fındık üreticileri ile buluştu.


Bekir Pakdemirli, Batlama Vadisi'nde ve Dereli'de incelemelerde bulundu. Giresun merkeze bağlı Sayca Köyü'nü de ziyaret eden Bakan Pakdemirli ve beraberindeki heyete fındık üreticileri açıklanan fındık fiyatlarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.


AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün de ziyaretine eşlik ettiği Bakan Pakdemirli, fındık taban fiyatları konusunda milletvekillerinin de çok ısrarlı ve çalışkan olduklarının altını çizdi. Bakan Pakdemirli, “Sağ olsun vekillerimiz bize nefes aldırmıyorlar. Sene başında daha sezona 6 ay varken başlıyorlar yoklamaya” dedi.


Fındık konusunda çok mağdur olduklarını belirten köylüler de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Bakan Pakdemirli'ye açıklanan fındık taban fiyatlarından dolayı teşekkür ederek “Devletimiz fındık üreticisini yalnız bırakmadığını bir kez daha göstermiştir” ifadelerini kullandı.

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