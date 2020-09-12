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Bakan Soylu, Giresun'daki sel felaketinde kaybolan 4 kişiyi arama kurtarma çalışmalarında incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun’da sel felaketinde kaybolan 4 kişiyi arama kurtarma çalışmalarını inceledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da sel felaketinde kaybolan 4 kişiyi arama kurtarma çalışmalarını inceledi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 22 Ağustos tarihinde Giresun'da meydana gelen sel feketinin ardından devam eden çalışmaları inceledi. İlk olarak Giresun Valiliği'nde Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısına katılan Bakan Soylu daha sonra Espiye ilçesinde devam eden çalışmaları inceledi. Bakan Soylu, Giresun Tirebolu-Doğankent yolu mevkiinde, sel felaketinde kaybolan 4 kişiyi arama kurtarma çalışmalarında incelemelerde bulundu.

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