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Bakanın müjdesi Tirebolu'yu sevindirdi

Giresun’un Tirebolu ilçesi Belediye Başkanı Abdullah Karabıçak, Tarım ve Orman Bakanı Dr.

Giresun'un Tirebolu ilçesi Belediye Başkanı Abdullah Karabıçak, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin Tirebolu'ya yatırım müjdeleri verdiğini söyledi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Giresun'da düzenlediği mitinge katılan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin 2019 yılında Tirebolu'ya verdiği yatırım müjdeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.


Başkan Karabıçak yaptığı açıklamda “ Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bu projeler nedeniyle Ankara'yı adeta su yoluna çevirmemizin nihayet sonucunu aldık. Bu uğraşlarımızın karşılığı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdğan'ın mitinginde müjde olarak verildi. Cumhurbaşkanımızın mitingi öncesi konuşan Bakanımız tarafından bizzat müjdelendi. Bakanımız Harşit Vadisi Islah Projesinin ödeneğini sağladıklarını ve 2019 yılı itibariyle planının tamamlanıp hayata geçirilmek üzere çalışmalara başlanacağı müjdesini verdi. Harşit Vadisi Islah Projesi'nin ardından yine Harşit Vadisi üzerine yapılacak olan Tirebolu Barajı'nın planının tamamlandığını proje çalışmalarına 2019 yılı itibariyle başlanacağını duyurdu. Şimdiden ilçe halkımıza hayırlı olsun” dedi.

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