Bakım Merkezinde “Bahar Şenliği” düzenlendi

Giresun'da Yaşlı ve Engelli Bakım Merkezi'nde Bahar Şenliği eğlence programı düzenlendi.

Düzenlenen şenlik öncesi Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından bakım merkezinde kalan yaşlı ve engellilere saç ve cilt bakımı yapıldı ardından ise müzik eğlence eşliğinde doyasıya eğlendi.

Mavi Yurt Bakım Sağlık ve Eğitim Kurumları bünyesinde faaliyet gösteren Özel Giresun Engelli Bakım Merkezi'nde Bahar Şenliği düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Salih Uzun, Müdür Yardımcıları Seyit Ali Aca, Bekir Küpeli Halk Eğitim Merkezi Hocaları, kursiyerleri, üniversite öğrencileri katıldı.

Etkinlikte önce Halk Eğitim Merkezi hoca ve kursiyerleri tarafından bakım merkezinde kalan yaşlı ve engellilere saç, sakal ve cilt bakımları yapıldı. Daha sonra ise Halk Eğitim Merkezi müzik grubu ile Üniversite öğrencilerinin sahne aldığı müzik eğlence programı düzenlendi.

Bakım merkezi sakinlerinin doyasıya eğlendiği Bahar Şenliği ile ilgili bilgi veren Kurum Müdürü Gülseren Kesik “Düzenlenen etkinliğe katkı sağlayan herkes teşekkür ederim. Bahar Şenliği kapsamında anlamlı bir sosyal sorumluluk etkinliği gerçekleştirilmiştir. Bakım Merkezimizin sakinleri düzenlenen etkinlikle eğlenceli bir gün yaşamışlar. Rutin hayatları bahar gibi renklenmiştir, coşmuştur” dedi.