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Balıkçılar 1 Eylül'ü bekliyor

Av sezonunun başlamasına 2 aydan az bir süre kala Giresun’da büyük balıkçı teknelerindeki hazırlıklar büyük ölçüde tamamlandı.

Av sezonunun başlamasına 2 aydan az bir süre kala Giresun'da büyük balıkçı teknelerindeki hazırlıklar büyük ölçüde tamamlandı.


15 Nisan'da av yasağının başlamasıyla teknelerini limana bağlayan balıkçılar, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Korona virüs salgını nedeniyle hazırlıklarına erken başlayan balıkçılar, hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı. Büyük tekneler limanda denize açılacağı günü beklerken, tamir edilen ağlar da teknelerin yanında hazır halde bulunuyor.


Giresun Kumyalı Balıkçı Barınağı'ndaki balıkçılar, teknelerinin hasar gören kısımlarını tamir ediyor ve ağlarının zarar gören yerlerini onarıyorlar. Gelecek sezondan umutlu olan balıkçılar, hazırlıklarını 1 Eylül'e kadar sürdürecekler.

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