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Balıkçılar yeni sezondan umutlu

Denizlerde av yasağının kalkmasının ardından 1 Eylül itibariyle balıkçılar denize açıldı.

Yeni sezondan umutlu olan balıkçılar geçen sezon kendini göstermeyen palamut balığının bu sezon yüzleri güldüreceğini belirtiyor.


15 Nisan'dan bu yana av yasağının olduğu denizlerde yeni sezon başladı. Geçen sezon palamut balığının çok fazla olmadığını ama bu sezon palamutun olduğunu belirten Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, yeni sezonda balık avcılığından umutlu olduğunu belirtti. Eylül ayında olmasa bile Ekim ve Kasım aylarından umutlu olduklarını belirten Hamdi Arslan palamut avının en az 2-3 ay sürebileceğini belirtti. Palamut dışındaki balıkların henüz kendini göstermediğini belirten Arslan, hamsinin olup olmayacağını ise Eylül ayından sonra göreceklerini söyledi.

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