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Başhekim Doç. Dr. Atilla Çıtlak görevine başladı

Giresun Üniversitesi Prof.

Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin başhekimliğine atanan Doç. Dr. Atilla Çıtlak görevine başladı.


Başhekim Doç. Dr. Kemal Uzun'un Trabzon Ahi Evren Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimliğine atanması üzerine Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin başhekimliğine atanan Doç. Dr. Atilla Çıtlak görevine başladı.


Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Doç. Dr. Atilla Çıtlak, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim dalında uzmanlık eğitimi aldı. Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim dalını kurdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) tarafından düzenlenen doçentlik sınavı sonucunda doçent ünvanını aldı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde doçent doktor olarak görev yaptı.

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