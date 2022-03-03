Başhekim Fazıl Kulaklı: ”Kısıtlamalar elbette kaldırılmalı ancak kişisel tedbirleri elden bırakmamalıyız”

Öğr. Üyesi Fazıl Kulaklı, kısıtlamaların yavaş yavaş kaldırılmasının insanlar için hem maddi hem de manevi anlamda gerekli olduğunu ancak bunun pandeminin bittiği anlamına gelmediğini belirtti.

İnsanların her zaman uyması gereken kişisel hijyenlerine, toplu alanlarda devam eden kurallara uymasının ve en önemlisi de aşılarını yaptırmalarının gerekliliğine vurgu yapan Başhekim Kulaklı, ”Omicron varyantının bu kadar çok vakaya rağmen bizi çok etkilememesinin sebebi aşıdır. Kısıtlamaların gevşetilmesi demek pandeminin bittiği anlamına gelmiyor. Bu virüs devam edecek, varyantları yine çıkacak ancak daha güçsüz varyantlar olacağını tahmin ediyoruz ama tahmin edemediğimiz şeyler de olabilir. Bu doğrultuda tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Zaten devletimiz gereken tüm açıklamaları ve yapmamız gerekenleri en ince detayına kadar araştırıp bizlere söylüyor. Biz vatandaşlar olarak da devletimizin bize söylediği kuralları uygulama sorumluluğunda olursak hep birlikte el birliğiyle atlatacağız inşallah” dedi.

Giresun genelinde pandemi boyunca hiçbir pandemi hastasının şehir dışına sevk edilmediğini belirten Başhekim Kulaklı, İl Sağlık Müdürlüğü ve şehirde bulunan iki hastane olarak koordinasyonlu bir şekilde hareket ettiklerini ve müdürlük tarafından gereken desteğin sağlandığını söyledi. Başhekim Kulaklı, "Gerektiğinde hastane açtık, gerektiğinde servis açtık. Tüm sağlık çalışanları canla başla bilinmeyen bir düşmanla savaştılar. Omicron varyantı vaka sayıları çok yüksek olmasına rağmen bizlere herhangi bir ekstra önlem aldırmadı, bunda da tabii aşılamanın etkisi çok fazla. İnsanlar aşı olduğu için bizim yeni servisler, yeni yoğun bakımlar açmamıza gerek kalmadı. Vatandaşlarımız bilmelidir ki aşılama çok önemli ve mutlaka aşılarını aksatmadan olmalılar” ifadelerini kullandı.