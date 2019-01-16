Başkan Aksu, hayalindeki tranvay projeyi açıkladı

Şehir Tiyatrosu Vahit Sütlaş Sahnesinde CHP İl Başkanı Fikri Bilge, partililer ve Belediye Başkan Yardımcılarıyla birim amirleri ve vatandaşların katıldığı tanıtım töreni düzenlendi.

Belediye Başkanı Kerim Aksu'nun tanıtım videosunun yayınlanmasının ardından 10 yıllık belediye hizmetleri tanıtıldı.

Yapılan hizmet tanıtımının ardından projelerini açıklayan Başkan Aksu, hayalindeki projenin şehiriçi raylı sistem olduğunu söyledi.

Başkan Aksu yaptığı açıklamada "İktidar projelerimize destek verilmezken, önümüz kesilmeye çalışılmıştır. Giresunlu hiç bir baskıya boyun eğmez. Yan yolu dahi halen belediyemize vermediler. Biz bütün engellemelere rağmen hizmet ürettik, bahane üretmiyoruz. Bizim iktidar gücümüz yok, ondan daha büyük halk gücümüz var, sevgi gücümüz var. Biz yapılanı inkar etmedik. Ancak sadece Giresun'a özel hangi hizmet geldi. Gören var mı? Özel İdarede şuanda mazot yok, burayı bitirdiler umarım şiddetli bir kar yağışı olmaz, köylerdeki vatandaşlarımızın yollarını açamazlar. Göreve geldiğimizde söz verdiğimiz gibi parti rozetimizi çıkarıp, Giresun rozetimizi takacağız demiştik. Hiçbir zaman hiçbir insanımızı birbirinden ayırmadık. Bütün mahallelere sokaklara hizmet götürdük. Şehrin tamamına yakınına doğalgaz geldi, bütün yolları yıkıldı. Katkı payı 2 milyon lira aldık, en az 50 milyon lira harcadık. Eğer doğalgazın getirdiği bu ilave yük olmasaydı, birçok projemizi tamamlamış olacaktık. Geçtiğimiz 10 yıllık süreden sonra önümüzdeki 5 yılda bu şehirde üst yapı çalışmaları adına çok ciddi yatırımlar göreceksiniz. Benim bir hayalim vardı, onu da önümüzdeki dönemde yapacağım. Şehir içi tramvay sistemi yürüyüş ve bisiklet yolu. Önümüzdeki dönemde bunları yapmak istiyorum“ şeklinde konuştu.

Giresun Belediyesi'nin ucuz konut projesi olduğunu da anlatan Başkan Kerim Aksu konuşmasının devamında “Ekonomik durumu iyi olmayan insanlarımızı ev sahibi yapmak istiyorum. Belediyemiz kendi yapacak ve maliyetine bu evleri ihtiyaç sahiplerine kazandıracak. Bu projeye de Yeniyol Hopcuk mevkiisinden başlayacağız. Bugün 80 bin liraya maal olan daireler 300 bin liraya satılırken biz 80 binliraya maal olan evleri 100-110 bin lira gibi fiyatlara satacağız“ dedi.