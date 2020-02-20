Başkan Erener vatandaşla çay sohbetlerinde buluşuyor

Giresun'un Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, düzenlenen çay sohbetlerinde vatandaşlarla bir araya geliyor. Göreleliler, çay sohbetlerinde taleplerini ilk elden Başkan Erener'e iletebiliyor.

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, mahallelerde düzenlenen çay sohbetlerinde vatandaşla buluşuyor. Sayfiye Mahallesi sakinlerini çaya davet eden Başkan Erener, vatandaşlarla yakından ilgilendi. Mahalle sakinleri çay sohbetinde Başkan Erener'e sorun ve taleplerini iletti. Samimi bir ortamda geçen sohbette mahalle ile ilgili güncel konular da ele alındı. Vatandaşları tek tek dinleyen Başkan Erener, gencinden yaşlısına herkesle görüş alışverişinde bulundu.

Daha güzel bir Görele için yoğun bir faaliyet yürüttüklerini belirten Başkan Erener, vatandaşlara Görele'de tamamlanan ve yapımı devam eden proje ve çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Vatandaşlarla sık sık bir araya geldiklerini belirten Erener, düzenlenen çay sohbetleriyle sıcak ve samimi bir ortam oluştuğunu vurguladı. Başkan Erener, "Katılımcı bir yönetim anlayışını benimsediğimiz için hemşehrilerimizin farklı konulardaki görüş ve isteklerine büyük önem veriyoruz. Düzenlediğimiz çay sohbetlerinde vatandaşlarımız ile aynı masa etrafında bir araya geliyor, samimi şekilde sohbet ediyoruz. Görele'yi birlikte yönettiğimizi belirttiğimiz vatandaşlarımız da sohbetlerden büyük memnuniyet duyduklarını belirtiyorlar. Bu durum da bizi mutlu ediyor" dedi.

Başkan Erener, ayrıca çay sohbetlerini bütün mahallelerde düzenlemeye devam edeceklerini dile getirdi.