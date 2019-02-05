İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Erener'den Meclis üyelerine plaket

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, Belediye Meclis üyeleriyle bir araya gelerek görev süreleri boyunca sundukları katkı ve başarılı hizmetlerinden dolayı plaketle onurlandırdı.


Belediye Başkanı Erener, bugüne kadar Meclis üyeleriyle hiçbir problem yaşamadıklarını, uyumlu bir şekilde Görele'nin gelişmesi yönünde görevlerini layıkıyla yerine getirdiklerini söyledi.


İlçeye kazandırılan hizmetlerde meclis üyelerinin büyük katkısı olduğunu belirten Belediye Başkanı Erener, "Birlik ve beraberlik içerisinde yapılan çalışmalarda görevimizi yapmanın gururu içerisindeyiz. Hizmetlerimizin hayata geçirilmesinde belediye meclisimizin büyük katkıları oldu. İktidarı ve muhalefetiyle uyum içerisinde, ağız tadıyla bugüne geldik. Hizmetlerin vatandaşlarımıza ulaşmasında en küçük çabanın bile bir değeri olduğuna inanıyoruz. Bu vesileyle gerek eleştiri ve gerekse önerileriyle katkıda bulunan tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.