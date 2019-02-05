Başkan Erener'den Meclis üyelerine plaket

Belediye Başkanı Erener, bugüne kadar Meclis üyeleriyle hiçbir problem yaşamadıklarını, uyumlu bir şekilde Görele'nin gelişmesi yönünde görevlerini layıkıyla yerine getirdiklerini söyledi.

İlçeye kazandırılan hizmetlerde meclis üyelerinin büyük katkısı olduğunu belirten Belediye Başkanı Erener, "Birlik ve beraberlik içerisinde yapılan çalışmalarda görevimizi yapmanın gururu içerisindeyiz. Hizmetlerimizin hayata geçirilmesinde belediye meclisimizin büyük katkıları oldu. İktidarı ve muhalefetiyle uyum içerisinde, ağız tadıyla bugüne geldik. Hizmetlerin vatandaşlarımıza ulaşmasında en küçük çabanın bile bir değeri olduğuna inanıyoruz. Bu vesileyle gerek eleştiri ve gerekse önerileriyle katkıda bulunan tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.