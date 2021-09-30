Başkan Şenlikoğlu: “2.5 yılda 210 milyon liralık hizmet ürettik”

Belediye başkanlığı sürecinde geçen 2,5 yıl hakkında basın mensuplarına bilgi veren Başkan Şenlikoğlu, hemen hemen her alanda 210 milyon liralık hizmet gerçekleştirdiklerini söyledi.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu , Belediye Başkan Yardımcıları ve Kurum Amirlerinin de katıldığı kahvaltılı organizasyonda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Belediye Başkanlığı sürecinde geçen 2.5 yılı değerlendiren Başkan Şenlikoğlu, altyapı, üstyapı, ulaşım, içme suyu, çevre düzenlemesi, sosyal ve kültürel faaliyet alanlarında bugüne kadar 210 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Yol haritalarını ve stratejik planlarını belirlediklerini ve buna göre çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Başkan Şenlikoğlu, “Göreve gelirken 2028 yılına kadar mega projelerimizi hayata geçireceğimizi vaat etmiştik. Bu mega projelerimizin takibini yaparken bir taraftan da rutin hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Pandemi sürecinde dahi hiçbir mazeretin arkasına sığınmayarak hizmetlerimizi yapmaya devam ettik. Bu hizmetlerimizin içerisinde görüldüğü gibi ilkönce şehrin girişinden başlayarak ciddi trafik sorunu bulunan Bulancak Durağı mevkine el attık. Burada bir şehir giriş düzenlemesi yaparak trafiği biraz rahatlattık ve şehrin görünüşünü değiştirdik. Yine Giresun Kalesi'nde çevre düzenlemeleri ve ışıklandırmalar yaparak görselliğini ön plana çıkardık. İlimizin en önemli turum alanlarından birisini daha canlı hale getirdik. 17 kilometrelik sahilde ışıklandırmaları da yaparak şehri gecede yaşayan bir şehir haline getirdik. Fen İşleri ve Temizlik İşlerini bir araya toplamak için Makine İkmal binasını tamamladık. Altyapı ve üstyapı çalışmaları, içme suyu çalışmaları, Alpaslan Caddesi'nde dış kaplama, Nihatbey Caddesi'nde altyapı ve üstyapı düzenlemeleri yapıldı. Yine plaj çalışmalarımız, Bütün belediye hizmet birimlerimizi bir araya getirmek için yeni hizmet binasına da önümüzdeki günlerde taşınacağız. Amacımız kiraladığımız bu yeri belediyeye kazandırmaktır. Sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında da yardımlarımızı sürdürdük. Yaklaşık 2.5 yıl içerisinde yaptığımız bütün bu çalışmalar için 210 milyon liralık hizmet gerçekleştirdik. Bunlarla beraber Sahil yolu trafiğini rahatlatmak için dal-çık projesi de önümüzdeki günlerde yapım programına alınacaktır” dedi.