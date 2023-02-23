Başkan Şenlikoğlu, deprem afetinde görev yapan personellerine teşekkür plaketi verdi

Giresun Belediyesi ekibine teşekkür plaketi veren Başkan Şenlikoğlu, “Allah bir daha bizlere böyle acılar yaşatmasın” dedi.

Tüm Türkiye'yi yasa boğan deprem afetinin ardından kapanan yollara rağmen 19 saatlik bir yolculukla bölgeye ilk olarak Giresun İtfaiyesi'nin ulaştığını hatırlatan Başkan Şenlikoğlu, yaptığı açıklamada, “Uzun bir yolculuğun ardından bölgeye ulaştık. Bulancak, Espiye ve Tirebolu arama kurtarma ekipleri de ekibimize katıldı. ‘Devlet nerede?' dedikleri bu aslında. Devlet burada; Giresun Belediyesi de devletin bir parçasıdır. Arkadaşlarımızın gece gündüz hava şartlarına rağmen nasıl bir mücadele verdiğini de orada gördüm. Şartlar ve ortam hiçbir zaman düşünülmedi. Önemli olan can kurtarmaktı. Kolay bir süreç değildi. 16 canı enkaz altından çıkardık” dedi.

“Milletimize ve devletimize teşekkür etmemiz lazım”

Başkan Şenlikoğlu, “Giresun Belediyesi olarak 2 kurtarma aracı, 10 kurtarma ekibi, 78 personel, iş makinelerimiz, temizlik işlerimiz, cenaze aracımız ve personellerimiz, park ve bahçe personellerimiz, su ve kanaldan arkadaşlarımızla bölgedeydik. Orada şantiye şeklinde bir alan oluşturduk. Bir taraftan arkadaşlarımız çalışırken, diğer taraftan da AFAD'ın yönlendirilmesiyle çalışmalarımızı sürdürdük. AFAD toplantısında bize verilen görev neticesinde arkadaşlarımızın başında kaldık. Nereye baksak 28 plaka gördük. Üç gün boyunca orada kaldık. Hatay bölgesinde şu anda vidanjörlerimiz var. Temizlik İşleri Müdürlüğümüzden ekiplerimiz yine o bölgede. Arazözlerimiz çalışıyor yine. Milletimize ve devletimize teşekkür etmemiz lazım” diye konuştu.

“Bu felaketin boyutu anlatılırken zorlanıyoruz”

Giresun halkının bölgeye destek göndermek için büyük fedakarlık gösterdiğini kaydeden Başkan Şenlikoğlu, “Kültür ve fuar alanımızdaki o yardımın nasıl aktığını ilk defa orada gördüm. Elbette birçok sıkıntı yaşadık ama millet yağmur oldu, o yardımı yağdırdı. Belediyemize kurumlarımızın tabi ki desteği var. Milletimizin olaya nasıl sahip çıktığını orada gördük. Zor zamanda milletimizin nasıl sahiplendiğini gördük. Giresun Belediyesi olarak 40 civarı yardım aracını afet bölgemize ulaştırdık. Toplamda Giresun bölgesinden 200'e yakın tır yardım bölgesine gitti. Şehrimizin de bu anlamda böylesi afete ne kadar duyarlı olduğunu gördük. Allah razı olsun. Milletimiz göğsümüzü kabarttı. O canlı olarak insanımızı çıkarırken, Giresun Belediyesi'ni görmek bizleri gururlandırdı. Bu felaketin boyutu anlatılırken zorlanıyoruz. 14 milyon insanı etkiledi. Neredeyse bir Yunanistan büyüklüğünde bir alandan bahsediyoruz. Bu işte taşın altına elini sokan, canlı çıkarmak için seferber olan herkesi cani gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı.