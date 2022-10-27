Başkan Şenlikoğlu: “Giresun'a vizyon katacak projelerimiz sürüyor”

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, vatandaşların beklentileri, istek ve talepleri doğrultusunda Sokakbaşı Yöresel Ürün Pazarı (Hediyelik Eşya Çarşısı) ve Meydan Düzenleme Projesi'nin sürdüğünü bildirdi.

Şenlikoğlu, Sokakbaşı'nda belediye otoparkı üzerine uygulanacak projenin 1. etabının toplam 1100 m2'lik bir alandan oluştuğunu, iki katlı inşa edilecek projede zemin katta 9 ve 1. katta 9 olmak üzere 40-45 m2 büyüklüğünde toplam 18 dükkan bulunduğunu, projede ayrıca kadın kooperatifinin kullanabileceği yöresel ürün ve hediyelik eşya satışına uygun dükkanlar ile kafenin de yer aldığının bilgisini verdi.

Projenin 2. etabında 1. etap karşısındaki belediye dükkanları ve pazar alanını kapsayan alan için yapım işi ihalesinin gerçekleşeceğini ifade eden Şenlikoğlu, bu projenin alanının da yaklaşık 1500 m2 olduğunu, çevre ve meydan düzenlemesi ile 30 m2 büyüklüğünde 6 adet satış dükkanı bulunduğunu kaydetti. Şenlikoğlu, yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın istek ve görüşlerine çok değer veriyoruz. Bu anlayışla yola çıkarak projemizi uygulamaya başlıyoruz ve sunduğumuz her hizmette halkımızın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesini ön planda tutuyoruz. Bu anlamda Sokakbaşı'mızı güzel bir proje ile yeniden canlandırmak, hareketlendirmek istedik ve projemizin 1. etabının startını verdik. Giresunluların çok beğeneceği projemizi en kısa zamanda tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.