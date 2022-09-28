Batı Karadeniz'de palamut bolluğu yaşanırken, Doğu Karadenizli balıkçılar ise beklemede

Giresun'un Piraziz ilçesi Su ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, 1 Eylül'de kalkan av yasağının ardından Batı Karadeniz'de palamut bolluğu yaşanırken, henüz Doğu Karadeniz'de beklenen avın yapılamadığını söyledi.

Doğu Karadeniz'de palamut bolluğunun ekim ayı ortalarından sonra yaşanabileceğini belirten Hamdi Arslan, “Av sezonu öncesi palamut bolluğunun yaşanacağını ön görüyorduk öyle de oldu. Ancak şuan Batı Karadeniz kıyılarındaki balıkçılar palamut bolluğunu yaşıyor. Henüz batıdaki palamut sürüsü doğuya doğru gelmedi. Bizim beklentimiz ekim ayı ortalarına doğru Doğu Karadeniz'de de palamut bolluğunun yaşanacağıdır. Bu konuda doğudaki balıkçılar da rotalarını batıya doğru çevirmiş durumdadır” dedi.

Tezgahlarda palamut ucuzladı

Palamut bolluğunun fiyatlara yansıdığını da ifade eden Arslan, “Tezgahlarda 70-80 liradan yer alan palamut fiyatları şuan 40 liraya kadar düştü. Neredeyse bir kilogramlık palamut 40-50 liradan satılıyor. Maliyetlere bakacak olursak oldukça uygun bir fiyattır. Beyaz et olarak tavuktan dahi ucuzdur. Bu fiyatın daha da düşeceğini söyleyebilirim. Dolayısıyla bu sezon balık severler özellikle palamuta doyacaklardır" diye konuştu.