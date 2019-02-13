Bayraktar: “TMO'dan alınan fındık FİSKOBİRLİK'e can suyu oldu”

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, TMO'dan alım yapacakları toplam 10 bin ton fındığın 2 bin tonunun aldıklarını açıkladı.

TMO stoklarındaki 10 bin ton fındığın alımlarının 6 ay gibi bir süre içerisinde tamamlanacağını kaydeden FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, alımı yapılan fındığın işlenerek mamul haline getirilerek satılacağını söyledi. TMO'dan alınan fındığın FİSKOBİRLİK'e adeta can suyu niteliğini taşıdığını ifade eden Bayraktar “TMO stoklarından alımı yapılacak olan 10 bin ton fındığın şuana kadar 2 bin tonunu teslim aldık. Yaklaşık 6 ay gibi bir süre içerisinde de 10 bin ton fındığın tamamını almayı planlıyoruz. Alınan fındık entegre tesislerimizde işlenerek mamul haline getirilerek piyasaya satılacaktır. TMO”dan bir yıl vadeyle piyasa değerinde fındık alımı yapıldı. Giresun kalite 11,5, levant kalite ise 11 TL'den alındı. Mamul haline getirerek satış yaptığımızda FİSKOBİRLİK için yaklaşık 20 milyon liralık bir kaynaktır. Bu FİSKOBİRLİK için çok önemli bir can suyudur” diye konuştu.

“TMO adına FİSKOBİRLİK alım yapmalıdır”

Fındık ile ilgili söz konusu kararnamenin Aralık ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalandığını hatırlatan Bayraktar, “Cumhurbaşkanımıza ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz. TMO'dan alınan fındık FİSKOBİRLİK'e rahat bir nefes aldıracaktır. Ancak şunu da ifade etmek gerekir ki piyasadan TMO adına FİSKOBİRLİK alım yapmış olsa hazineden daha az bir para çıkmış olacaktır. Bir nevi tasarruf edilmiş olacaktır. Çünkü FİSKOBİRLİK'in fındık alımlarıyla ilgili altyapısı daha uygundur. Doğudan batıya her ilde deposu ve personelleri mevcuttur. TMO bu altyapılar için ekstra bir harcama yaptığını söyleyebiliriz. Bu konuda yöremizin Sivil Toplum Kuruluşlarının, siyasetçilerinin, bölge milletvekillerinin desteğine ihtiyaç vardır. FİSKOBİRLİK üreticilerin kurumudur ve bu kuruma sahip çıkılmalıdır” diye konuştu.