Bektaş Yaylası'nda ayı arı kovanlarını parçaladı

Giresun'un Bulancak ilçesinin Bektaş Yaylası Kartepe Sırganlı mevkiinde ayılar kovanları parçalayarak peteklerdeki balları yedi.

Balı çok seven ayıların her zaman tehdidi altında bulunduklarını ifade eden kovan sahibi Nihat Turhan, “Bu zamanlarda kestane ve orman balı için yüksek kesimlere çıkıyoruz. Sık sık başka arıcı arkadaşların ayılar tarafından peteklerine zarar verildiğini duyuyordum ama benim başıma ilk defa geldi. Ayıların bal yemesine karşı değiliz ama peteklere zarar verip arıların telef olmasına neden oluyorlar. Benim 30 civarında kovanım vardı 10 kadarı zarar görmüş. Her kovanda yaklaşık 40 kilogram bol oluyor. Sanki boş kovanları eliyle koymuş gibi biliyor, zarar görenler hep arılı ve bal olan kovanlar" dedi.