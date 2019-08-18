Belediye Başkanı Şenlikoğlu'ndan çalışma öncesi yerinde inceleme

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, hafta sonu mesaisinde Teyyaredüzü Mahallesi'nde bazı incelemelerde bulundu.

Teyyaredüzü Mahallesi'nde yapılması planlanan çeşitli altyapı, yol ve park yapım çalışmaları öncesinde bölgede geniş kapsamlı bir inceleme yapan Başkan Şenlikoğlu'na Mahalle Muhtarı Volkan Turgut, Belediye Meclis Üyesi Adil Erol, Belediye Başkan Yardımcısı Şerafettin Vurgun, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Sedat Karabıçak, Fen İşleri Müdürü Ergun Altıyaprak ve Temizlik İşleri Müdürü Hamza Ok eşlik etti.

Başkan Şenlikoğlu, yapmış olduğu saha incelemeleri ile ilgili, “Şehrimizin en büyük mahallelerinden birisi olan Teyyaredüzü her geçen gün büyüyor ve gelişiyor. Bu büyüme ve gelişme ile beraber ortaya bazı altyapı ve üstyapı sorunları çıkıyor. Bizlerde belediyemiz olarak ortaya çıkan bu sorunları çözmek için çalışıyoruz. Muhtarımız ile beraber mahallemizin bir bölümünde çeşitli incelemelerde bulunduk. Sorun ve sıkıntıları yerinde görüp, ne yapılabilir konusunda ilgili birim müdürlerimiz ile beraber istişare yaptık. Hazırlayacağımız çalışma programı ile tespit ettiğimiz sorun ve sıkıntılara müdahale edeceğiz. Yapılması gereken tüm eksiklikleri gidererek vatandaşımızın yararına çalışmalar yapacağız” dedi.