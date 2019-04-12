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Belediye işçisine son veda

Geçirdiği iş kazası sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybeden belediye işçisi düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.


Giresun'un Şebinkarahisar Belediyesi'nde kademe görevlisi olarak çalışan Cafer Şensoy, belediyeye ait iş makinesini tamir etmeye çalıştığı sırada kaza sonucu yaralandı. Yaralı olarak Giresun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Belediye işçisi Şensoy, Giresun Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğü sırada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Hayatını kaybeden Şensoy için görev yaptığı Şebinkarahisar Belediyesi önünde Belediye Başkanı Şahin Yılancı ve mesai arkadaşlarının ve vatandaşların katılımıyla bir tören düzenlendi. Düzenlenen törenin ardından öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Kavaklar Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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