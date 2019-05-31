Bisikletsiz şampiyona Kaymakam desteği

Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, bisikleti olmadan başarılı derecelere imza atan Teyfik Meral'a bisiklet hediye etti.

Okul derslerinde olduğu kadar bisiklet sporunda da başarılı olarak derece imza atan Bisiklet Sporcusu Meral'e teşvik amacıyla Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş bisiklet hediye etti.

Derslerinde başarılı olan ve genel durum itibariyle diğer öğrencilere örnek teşkil eden öğrencilerin baz alındığını belirten Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, “Giresun Spor Lisesi'nde okuyan öğrencimizin derslerinde olduğu kadar bisiklet yarışlarında da başarılara imza attığını öğrendik. Lise 1. sınıfta olmasına rağmen okul ve kulüp çalışmaları sonucunda Okul Sporları Gençler B kategorisinde Nisan 2019 takım il birinciliği, Türkiye Şampiyonası Bisiklet Takımı Türkiye birinciliği bulunduğunu ve 28-30 Nisan 2019 Trabzon Sporcu okul ve kulüp çalışmalarına devam ettiğini, öğretmenleri tarafından gelecekte önemli başarılar gösterebilecek yeteneğe sahip olduğu görülüyor. Bu başarıları dahi kendi bisikleti dahi olmadan başardığını duyunca kendisine destek amacıyla bir yarış bisikleti aldık. Temennimiz ilimizi ve ülkemizi başarıyla temsil edecek bir sporcu olur” dedi.