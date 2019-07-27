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Boğulma tehlikesi geçiren 4 çocuk vatandaşlar tarafından kurtarıldı

Giresun’un Piraziz ilçesinde denize girilmez uyarısı ve anonslarına rağmen serinlemek için deniz giren 4 çocuk boğulma tehlikesi geçirdi.

Giresun'un Piraziz ilçesinde denize girilmez uyarısı ve anonslarına rağmen serinlemek için deniz giren 4 çocuk boğulma tehlikesi geçirdi.


Edinilen bilgilere göre Giresun'un Piraziz ilçesinde serinlemek için denize giren ve ismi öğrenilemeyen 4 çocuk bir süre sonra suda çırpınmaya başladılar. Olayı gören vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan çocuklara ilk müdahale plajda bulunan cankurtaran ve vatandaşlar tarafından yapıldı. Hayati tehlikeleri bulunmayan çocuklar ilk müdahalenin ardından aileleri tarafından hastaneye götürüldüler.


Giresun Valiliği son günlerde boğulma vakalarının artması üzerine, rüzgarlı havalarda RİP akıntısı meydana geldiğini ve denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğunu anonslarla vatandaşlara bildiriyor.

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