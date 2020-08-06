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Boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede hayatını kaybetti

Giresun’da ailesiyle serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Giresun'da ailesiyle serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Teyyaredüzü Mahallesi'ndeki sahilde serinlemek için denize giren 4 yaşındaki Suriye uyruklu Omer Yessuf , arama kurtarma ekiplerince sudan çıkartılarak olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı. 112 Acil Servis ekiplerince Giresun Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Yessuf burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise vatandaşları yasak yerlerde denize girmemeleri konusunda uyardı. Açıklamada, “Plajlarda belediyemize ait cankurtaran ekiplerimizin olmadığı yerlerde denize girmeyiniz. Belediyemizce denize girilmesi yasak olan bölgelere uyarı tabelaları koyulmuştur. Canlarımızın yanmaması için lütfen kurallara özen gösterelim” denildi.

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