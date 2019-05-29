‘Bu kemer sana çok yakışır' yarışmasında 4. Olan Mehmet Göktuğ Karademir'e ödülü verildi

"Bu Kemer Sana Çok Yakışır Yarışması" kapsamında Türkiye genelinde yapılan slogan, afiş ve görsel tasarım alanlarından görsel tasarım alanında ‘Kemerin varsa eğer, ailene kavuşursun hemen' sloganı ile 4. olan Mehmet Göktuğ Karademir'e ödülünü Giresun İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş taktim etti.

Ailesi ve öğretmeni ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelen Karademir'i makamında ağırlayan Aktaş, bir süre sohbet ettikten sonra Ankara'dan gelen ödülünü ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün hazırladığı hediyeyi Karademir'e verdi.

Emniyet Müdürü Aktaş, burada yaptığı konuşmada, trafik eğitimin çocuk ve gen yaşta önemli bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Aktaş, bu tür yarışmalar ile farkındalık oluşturulmak istenildiğini ve başarılıda olunduğunu belirterek, “Ülkemiz genelinde özellikle trafik konusunda toplumsal duyarlılığı arttırmak adına ve gençlerimiz üzerinde bunu eğitici kılmak adına İçişleri Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğümüz marifetiyle gerçekleştirilen slogan yarışmasında Mehmet Göktuğ Karademir kardeşimiz ‘Kemerin varsa eğer, ailene kavuşursun hemen' sloganı ile Türkiye genelinde 4. seçildi. Kendisini, ailesini, öğretmenini burada kabul ettik, tebriklerimizi ilettik ayrıca gerek kendimizin gerekse Ankara'dan Emniyet Genel Müdürümüzün gönderdiği hediyeleri taktim ettik” dedi.

Yarışmada 4. olan Mehmet Göktuğ Karademir ise Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'a teşekkür etti.