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Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar ve ailesine saldırı

Giresun’un Bulancak İlçe Belediye Başkanı Recep Yakar, yaşadığı sitenin otoparkında uğradığı saldırıdan silahını kullanarak kurtulduğunu ileri sürdü.

Giresun'un Bulancak İlçe Belediye Başkanı Recep Yakar, yaşadığı sitenin otoparkında uğradığı saldırıdan silahını kullanarak kurtulduğunu ileri sürdü. Saldırganlardan birisi yerden seken kurşunla ayağından yaralandı.


Yaşadığı saldırı anlarını anlatan Belediye Başkanı Recep Yakar, “ Eşim ve çocuklarımla beraber dışardan eve dönüyordum. Aracı park etmek için sitenin otoparkına girdim. Eşim ve henüz 5 yaşındaki çocuğum araçtan inip asansöre bindiği anda bende arkalarından yürüyordum. Bu sırada iki kişi arkadan bana yaklaşarak geldiler. Bana, “Sen bizim ekmek yediğimiz çay ocağını zabıtalarınla kapattırdın, ekmeğimizle oynadın.” diye tehdit ettiklerinde ben de 155'i aradım. Bu sırada sinkaflı küfürler ederek üzerime yürüdüler bende ruhsatlı silahımı çekerek korkutmak ve kendimi korumak amacıyla yere doğru ateş ettim. Yerden seken bir kurşun saldırganlardan birini ayağından yaralamış.” İfadelerine yer verdi.


Olay sonrası yaralanan A. Kuru Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Belediye Başkanı Recep Yakar'ın evine ise ilçe halkı geçmiş olsun ziyareti için akın etti.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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