Bulancak Belediye Başkanı Yakar: "Yeni dönemde de çok daha güçlü ve donanımlı olarak yeni hizmet ve yatırımlarla Bulancak'a hizmet etmeye devam edeceğiz"

"Bir belediyenin hizmet ve yatırımlarının sürekli olabilmesi için en önemli unsurlarının başında özvarlıklarının yeterliliği ve çeşitliliği gelir" diyen Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, “Göreve geldiğimiz andan itibaren, hizmetlerin devamlılığı için en fazla önem verdiğimiz konuların başında yeterli ve donanımlı hizmet araçları-iş makineleri filomuzun yenilenmesi ve ikamesi olmuştur” dedi.

Belediye Başkanı Yakar, “Bugün itibarı ile Bulancak Belediyesi olarak her türlü ulaşım, hizmet ve iş makinesi filomuzu tamamen yenileyerek yeterli hale getirmiş bulunuyoruz. Hizmet araçlarından, kazıcı, yükleyici, taşıyıcı araçlarımıza, asfalt serme, sıkıştırma araçlarımızdan, beton mikserleri ve pompalarına, itfaiye araçlarımıza, vidanjörlerimizden, çöp toplama araçlarına kadar tüm araç filomuzu tamamen yeni ve eksiksiz hale getirdik. Hızla gelişen ve yenilenen ilçemizde her türlü hizmet ve altyapının yapılması ve sürdürülebilmesi için gerekli olan araç ve iş makinesi filomuzla 7/24 hizmet üretmekte ve hizmet vermekteyiz. Bulancak Belediyesinin araç filosu tamamı yeni ve faal durumda yüze yakın bir sayıya ulaşmış ve sadece bunların ekonomik değeri 20 milyon/eski parayla 20 trilyon liradır. Tamamı Belediyemizin öz malı olan araç filomuzla güçlü ve etkili bir şekilde hizmet üretiyor ve hızla yerine getiriyoruz. Bir belediyenin kendi kendine yetebilmesi, hizmet ve yatırımlarının sürekli olabilmesi için en önemli unsurların başında güçlü bir filoya sahip olması gelir. Ki Bulancak Belediyesi olarak biz bunu başardık. Güçlü filomuzla güçlü bir belediye olarak yolumuza devam ediyoruz. Bunların sadece aylık yakıt gideri bile birçok belediyenin aylık bütçesinden fazladır. Yeni dönemde de çok daha güçlü ve donanımlı olarak yeni hizmet ve yatırımlarla Bulancak'a hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.