Bulancak Belediyesi uyarıları dinlemeyen vatandaşlara meydanı kapattı

Bulancak Cumhuriyet Meydanında insanların toplanmasını ve oturmasını sınırlamak için Belediye Zabıta ekiplerince oturma gurupları etrafına emniyet şeridi çekilirken, vatandaşların ve özellikle yaşlıların zaruri ihtiyaçlar dışında gerekmedikçe evlerinden çıkmamaları, topluluk oluşturacak şekilde bir araya gelmemeleri istendi.