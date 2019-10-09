Bulancak doğalgaza kavuşuyor

Giresun'un Bulancak ilçesinde doğalgaz bağlanması çalışmalarında gelinen son noktada, 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Bulancak arasında sürdürülen doğalgaz ana hat bağlantısı tamamlandı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde Aralık ayı itibariyle doğalgaz kullanımına başlanacak. Konuyla ilgili bilgi veren Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar “İlçemizin bir an önce doğalgaza kavuşması için bir süredir sürdürdüğümüz alt yapı çalışmaları hızla devam ediyor. Ana hat döşemeleri ve bu hatlar üzerinde bulunan güzergâhlarda ev önü çıkışlarına kadar tamamlanan bağlantılarla önemli bir mesafe kat ettik. Bu sayede ilçemize doğalgaz sağlandığı anda isteyen herkes hızla ve kolayca doğalgaza ulaşabilecek ve yakabilecek. Aralık ayından itibaren taşıma yöntemi ile deneme amaçlı doğalgaz verilmesine başlanacaktır. Devletimizin ve hükümetimizin ilçemize yaptığı önemli bir yatırım olan doğalgaz sağlanması çalışmalarına, ana hatlar ve şehir içi hatları dahil yaklaşık 35 milyon lira harcanmıştır. Çalışmalar ilçe genelinde devam ederken, ilçemize gelecek doğalgazın çıkış noktası olan 2. OSB ile ilçemiz arasındaki ana hat bağlantısı da bugün itibarı ile tamamlanmış ve önemli bir aşama geçilmiştir. Bununla birlikte 2. OSB ile Bektaş yaylasından gelen hattında en kısa süreçte tamamlanması beklenmekte olup, Nisan ayından itibaren Bulancak'ta doğalgaz kullanımına ve yakılmasına başlanabilecektir. İlçemize ve insanımıza hayırlı olsun” dedi.

Doğalgaz ana hat çalışmalarını inceleyen Başkan Yakar, ilgililerden bilgi alarak çalışmalarında kolaylıklar diledi.