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Bulancak İskelesi'nde intihar

Giresun’un Bulancak ilçesinde iskeleden kendini denize bırakan bir kişi intihar etti.

Giresun'un Bulancak ilçesinde iskeleden kendini denize bırakan bir kişi intihar etti.


Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde iskeleye gelen Köksal Ay (57), bir süre sonra kimsenin olmadığı kısımdan kendini suya bırakarak yaşamına son verdi. İskele üzerinde balık tutan ve gezinti yapan vatandaşların Köksal Ay'ın cansız bedenini suyun üzerinde görmesinin ardından olay yerine çağırılan itfaiye ve sağlık ekiplerinin sudan çıkardığı Ay'ın yapılan ilk müdahalenin ardından hayatını kaybettiği belirlendi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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