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Bulancak OSB'de hedef 5 bin kişiye istihdam

Giresun 2.

Organize Sanayi Bölgesi, Doğu Karadeniz'in önemli üretim alanlarından biri olma yolunda ilerliyor.


Bulancak ilçesi Pazarsuyu mevkiinde kurulumu devam eden 2. OSB'de üretime başlayan 8 firmada bin 300'ü aşkın kişiye istihdam sağlarken, hedeflenen istihdam sayısı 5 bin olarak belirtiliyor.


İlçeye sadece park, bahçe değil yatırım anlamında da çalışmalar yaptıklarını söyleyen Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, “ Organize Sanayi Bölgesi'nin ilçemize kurulması çok önemli bir yatırım. Şuana kadar enerji, mobilya, makine, tekstil ve gıda sektöründe faaliyet gösteren 8 fabrika üretime başladı. Bu fabrikalarda bin 300 civarında kişi çalışmaktadır. Burada 7 fabrikanın da inşaatı tamamlandı ve ruhsat aşamasındadır. Bu fabrikalarda da bine yakın istihdam sağlanacaktır. Yine 10'a yakın yerde yatırımcılara tahsis edilmiştir. 2. Organize Sanayi Bölgesi tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde ise hedef en az 5 bin kişinin çalışmasıdır. Bir il için 5 bin kişinin çalışabileceği iş olanaklarının bulunduğu yatırımlar çok önemlidir. Bize bu imkanı ve yatırımın kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bakanımıza, milletvekillerimize, ilçemiz adına minnettarız. Belediye olarak ilçemizi güzelleştirirken, sosyal belediyecilik hizmetlerini gerçekleştirirken, ilçemizin istihdamına yönelikte yatırımların önünü açarak, üzerimize düşen her türlü imkanı sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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