Bulancak Oto Galericiler Sitesinde sona yaklaşılıyor

Giresun'un Bulancak ilçe Belediyesi tarafından, Pazarsuyu deresi kenarında 10 dönüm alanda inşa edilen Bulancak Oto Galericiler Sitesi'nde inşaat ve yapım çalışmaları hızla sürüyor.

Kaba inşaatı tamamlanan, iki katlı ve toplam 51 dükkandan oluşan Bulancak Oto Galericiler Sitesi'ndeki dükkanların anahtar teslimi ince işleri ise ihale yöntemiyle yaptırılacak. Geçtiğimiz günlerde yapılan ihalenin tamamlandığı ve yüklenici firmanın 4 ay içinde dükkanları anahtar teslimine hazır hale getireceği belirtildi.

"Ordu-Giresun Açık Oto Pazarı olarak da kullanılacak"

Oto Galericiler Sitesi projesinin ilçenin trafik yükünü azaltacak, kaldırım kenarlarındaki park yoğunluğunu önleyecek önemli bir proje olduğunu belirten Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, “İlçemizi daha yaşanır kılacak fonksiyonel projelere önem veriyoruz. Bu sayede hem Galerici esnaflarımız bir arada olacak hem de vatandaşlarımız aradığını tüm alternatifleriyle aynı yerde bulabilecek. Burası aynı zamanda Ordu ve Giresun'a hitap eden açık oto pazarı olarak da kullanılarak bölgesel anlamda eksikliği hissedilen bir ihtiyacı daha karşılamış olacaktır. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.